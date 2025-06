Frankenberg unter Strom: Baustart der Schnellladestation für E-Autos

Nach dem Vorbild des Ladeparks in Lichtenau an der A 4 erhält Frankenberg eine Schnellladestation für E-Autos. Diese entsteht an der Dreifeldhalle. Doch wann sind die Ladesäulen nutzbar?

Hinter dem Vorhaben steht das Unternehmen Eliso GmbH aus Stuttgart. Es hat sich im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung durchgesetzt und den Zuschlag erhalten. Darüber informierte Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) die Stadträte. Dass ein Ladepark entstehen soll, darüber wurde 2024 erstmals gesprochen. Der Investor habe mehrere Standorte...