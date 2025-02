Frankenberg: Wegen Straßenbau Verkehrseinschränkungen an der B 169

Die Stadt Frankenberg startet Sanierungsarbeiten an der Hainichener Straße. Das führt auch zu Einschränkungen auf der Bundesstraße B 169. Was ist da los?

Solange die Sonne scheint, ist alles gut und in trockenen Tüchern. Doch wehe es regnet. Und dann vielleicht sogar länger anhaltend. Dann passiert es schon mal, dass das Wasser über private Grundstücke in der Hainichener Straße in Frankenberg schießt, und zwar unkontrolliert. Im Anschluss fließt es in den öffentlichen Straßenraum ab....