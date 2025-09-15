Frankenberg: Wer steckt hinter der Serie von Diebstählen?

Eine Reihe von Einbrüchen hält die Stadt in Atem. Buntmetall, Fahrräder und ein Motorrad wurden Beute von Langfingern. Wie weit sind die Ermittlungen der Polizei?

Nicht nur der tragische Tod eines 20-jährigen Motorradfahrers aus Mühlbach ist Stadtgespräch. Die Frankenberger schütteln auch wegen einer Reihe von Diebstählen die Köpfe. Gleich dreimal traf es das Unternehmen Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH (FMA). Im August waren Diebe in der Schlachthofstraße eingedrungen und hatten...