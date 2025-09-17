Frankenberg: Wieso verunglückte ein 20-Jähriger Motorradfahrer tödlich?

Für den tödlich verunglückten Motorradfahrer aus Mühlbach ist eine Spendenaktion im Netz angelaufen. Und was sagen die Ermittler der Polizei und die Staatsanwaltschaft zum Unfallhergang?

14.635 Euro Spenden waren bis zum Schreiben dieser Zeilen zusammengekommen. „Ride in paradise Damiaen lasst ihn uns nie vergessen“, heißt es auf der Plattform Gofundme. Zielbetrag: 20.000 Euro. Schon über 400 Menschen haben sich beteiligt. 14.635 Euro Spenden waren bis zum Schreiben dieser Zeilen zusammengekommen. „Ride in paradise Damiaen lasst ihn uns nie vergessen“, heißt es auf der Plattform Gofundme. Zielbetrag: 20.000 Euro. Schon über 400 Menschen haben sich beteiligt.