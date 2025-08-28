Frankenberg: Win-Win-Situation für die neuen Paten Bundeswehr und Dittersbach

Mittweida
Bundeswehr und der Ortsteil Dittersbach sind jetzt Paten. Auch Frankenbergs Bürgermeister signierte die Vereinbarung. Was versprechen sich die Partner davon? Und was hat der Ukrainekrieg damit zu tun?
Für Hauptmann Jonas Bauer ist die Sache eindeutig: „Es geht um die Anerkennung und Wertschätzung der Soldaten, die nicht nur in Frankenberg ihren Dienst verrichten, sondern zum Teil auch hier wohnen“, sagt der Chef der Fernmeldekompanie der Panzergrenadierbrigade 37. Die Bundeswehr, deren Wettiner-Kaserne der größte Arbeitgeber der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.