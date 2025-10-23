Frankenberger Bürgermeister vs. AfD: „Die Verwaltung wird genötigt.“

Die politischen Spannungen halten an. Nun soll sich der Hauptausschuss mit Vorgängen beschäftigen, die Bürgermeister Oliver Gerstner im Stadtrat „Nötigung“ genannt hat. Und zwar unverzüglich.

Wegen des Vorwurfs des Bürgermeisters der Erpressung gegen einen Stadtrat hatte die AfD-Fraktion einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Dieser fand Mittwochabend im Stadtrat eine Mehrheit. Die Akteneinsicht muss nun nach einem weiteren AfD-Antrag unverzüglich erfolgen. Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) setzte seinerseits durch, dass die im...