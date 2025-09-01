Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Luise Liebisch aus Frankenberg hatte in der Show ihren ersten Fernsehauftritt.
Luise Liebisch aus Frankenberg hatte in der Show ihren ersten Fernsehauftritt. Bild: /Screenshot: MDR
Mittweida
Frankenberger Sängerin Luise Liebisch meistert ihre TV-Premiere mit „Superkraft“
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Für ihr TV-Debüt drehte sie nochmal eine Extrarunde. Carsten Zeise vom Chemnitzer Tonstudio Sonic-Music verpasste dem Song den letzten Schliff.

Nicht nur für die Mitglieder des SV Grün-Weiß Niederstriegis war der Freitag ein Höhepunkt. Auch Luise Liebisch wird die Liveshow des MDR, gesendet aus dem Roßweiner Ortsteil, so schnell nicht vergessen: „Das war ein besonderer Meilenstein in meiner musikalischen Laufbahn“, sagt die Frankenbergerin. „Ich hatte meinen ersten TV-Auftritt...
