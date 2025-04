Frankenberger Welt-Theater: „Der kleine Prinz“ kommt auf die Bühne

Am 21. März, ab 17.30 Uhr, ist das Solo-Schauspiel mit dem Leipziger Schauspieler David Leubner zu sehen.

Frankenberg.

Eine der schönsten Geschichten der Welt erwacht zu neuem Leben. Das „Theater im Herzen“, in Person des Leipziger Schauspielers David Leubner, präsentiert am 21. März im Frankenberger Welt-Theater das Stück „Der kleine Prinz“. Konzipiert ist diese Bühnenfassung als Solo-Schauspiel, in dem Leubner über einem Dutzend Figuren Leben einhaucht, heißt es in der Vorankündigung des Vereins Mittelsächsischer Kultursommer (Miskus). Es handelt von einem Piloten, der in der afrikanischen Sahara eine Panne mit seinem Flugzeug hat und dort auf ein Kind trifft, das sich als Prinz von einem fernen Planeten entpuppt. Einlass ist ab 16.30 Uhr, Beginn 17.30 Uhr. Karten gibt es in der Miskus-Geschäftsstelle Hainichen, Georgenstraße 19. (fp)