Frisörladen in Waldheim: Polizei ermittelt nun doch wegen schwerer Brandstiftung

Der Mülltonnenbrand vom Sonntagabend in Waldheim in einem Wohnhaus mit Frisörgeschäft zieht Kreise. Die Polizei sucht nun nach einem silberfarbenen Auto.

Am Morgen nach dem Brand vom Sonntagabend in Waldheim war es noch eine Vermutung. Doch nun ermittelt der Kriminaldienst des Polizeireviers Döbeln wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Am Sonntag gegen 18 Uhr war es in einem Durchgang eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße zu einem Mülltonnenbrand gekommen.