Führerschein-Umtausch ohne Stress: Mittelsachsens Amt rückt näher an die Bürger

Wegen langer Wartezeiten und Wege zum Amt stand die Fahrerlaubnisbehörde oft in der Kritik. Das soll sich ändern: Ab 2026 können Anträge für Führerscheine online gestellt werden. Ein neues Terminbuchungsportal ist gestartet.

Lange Wartezeiten beim Führerschein-Umtausch und weite Wege für viele Mittelsachsen zum Abholen der neuen EU-Kartenführerscheine in Döbeln gehören der Vergangenheit an. Was noch zu Jahresbeginn ein Aufreger gewesen ist, scheint mittlerweile kein Anlass mehr zum Ärger. Im Dezember habe es keine Bürgerbeschwerden mehr zum Thema...