  • „Gastrecht verwirkt“: Oberbürgermeister fordert hartes Vorgehen nach Attacke am Bahnhof in Hainichen

Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger beim Neujahrsempfang im „Goldenen Löwen".
Bild: Ralf Jerke
Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger beim Neujahrsempfang im „Goldenen Löwen“.
Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger beim Neujahrsempfang im „Goldenen Löwen“. Bild: Ralf Jerke
Mittweida
„Gastrecht verwirkt“: Oberbürgermeister fordert hartes Vorgehen nach Attacke am Bahnhof in Hainichen
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Angriff auf einen 24-Jährigen in Hainichen setzt der Oberbürgermeister auf eine harte Linie gegen die mutmaßlich aus dem Ausland stammenden Gewalttäter – und warnt vor Pauschalisierungen.

Es waren markante Worte, die Dieter Greysinger beim Neujahrsempfang in Hainichen fand: „Ein Staat, der eine Null-Toleranz-Politik fährt, wäre ein erstes Signal, verlorenes Vertrauen in die Obrigkeit zurückzugewinnen.“
