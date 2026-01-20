„Gastrecht verwirkt“: Oberbürgermeister fordert hartes Vorgehen nach Attacke am Bahnhof in Hainichen

Nach dem Angriff auf einen 24-Jährigen in Hainichen setzt der Oberbürgermeister auf eine harte Linie gegen die mutmaßlich aus dem Ausland stammenden Gewalttäter – und warnt vor Pauschalisierungen.

Es waren markante Worte, die Dieter Greysinger beim Neujahrsempfang in Hainichen fand: „Ein Staat, der eine Null-Toleranz-Politik fährt, wäre ein erstes Signal, verlorenes Vertrauen in die Obrigkeit zurückzugewinnen."