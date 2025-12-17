Gemeinsam effizient: Rossau und Kriebstein setzen auf Zusammenarbeit

Mittweida
Auf Fachkräftemangel und Sparzwänge haben Rossau und Kriebstein mit einer neuen Form der Zusammenarbeit reagiert. Rossau ist zufrieden und beschließt die nächsten Schritte.
Nach erfolgreicher Probephase will Rossau die interkommunale Zusammenarbeit mit Kriebstein langfristig fortführen. Die Räte waren damit in ihrer jüngsten Sitzung einverstanden.
