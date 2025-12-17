MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rossaus Bürgermeister Dietmar Gottwald ist mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kriebstein sehr zufrieden.
Rossaus Bürgermeister Dietmar Gottwald ist mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kriebstein sehr zufrieden. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Rossaus Bürgermeister Dietmar Gottwald ist mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kriebstein sehr zufrieden.
Rossaus Bürgermeister Dietmar Gottwald ist mit der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kriebstein sehr zufrieden. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Gemeinsam effizient: Rossau und Kriebstein setzen auf Zusammenarbeit
Von Rita Türpe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Fachkräftemangel und Sparzwänge haben Rossau und Kriebstein mit einer neuen Form der Zusammenarbeit reagiert. Rossau ist zufrieden und beschließt die nächsten Schritte.

Nach erfolgreicher Probephase will Rossau die interkommunale Zusammenarbeit mit Kriebstein langfristig fortführen. Die Räte waren damit in ihrer jüngsten Sitzung einverstanden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Straft Kriebstein künftig Falschparker in Rossau ab?
Wo Parkverbot in Rossau besteht, könnte künftig die Gemeinde Kriebstein kontrollieren.
Die Finanzabteilungen von Rossau und Kriebstein kooperieren seit mehreren Monaten. Die Auswertung erfolgt öffentlich im Gemeinderat. Dem Nachbarort soll zudem eine weitere Aufgabe übertragen werden.
Rita Türpe
12:00 Uhr
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
In dem Chemnitzer Einkaufszentrum in der Innenstadt schließt schon bald der nächste Laden.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
28.11.2025
3 min.
Knappe Kassen und verschobene Bauvorhaben in Rossau: „Die Leute glauben nicht mehr daran“
Laut Bürgermeister Dietmar Gottwald stehen schwere Entscheidungen für den Haushalt 2026 an.
Rossau ringt um den Haushalt für 2026. In die Debatte mischen sich Sorgen, dass nicht umgesetzte Projekte das Vertrauen der Bürger in die Handlungsfähigkeit der Gemeinde schwächen.
Rita Türpe
18:02 Uhr
3 min.
Einbruch in Hotel im Erzgebirge: Polizei fasst Tatverdächtigen
Nach dem Einbruch im Berghotel Bärenstein haben Ermittler den mutmaßlichen Dieb geschnappt.
Zu Pfingsten wurde im Berghotel Bärenstein ein Tresor aus der Wand gerissen und 20.000 Euro wurden gestohlen. Der mutmaßliche Dieb ist geschnappt. Warum es für Bergwirt Dennis Feist dennoch nur ein schwacher Trost ist.
Patrick Herrl
18:03 Uhr
5 min.
Sachen gibt’s: Wie ein Atomkraftwerk beinahe den Traum eines Limbacher Triathleten vom Ironman auf Hawaii zerstörte
Da war die Welt noch in Ordnung: Alexander Kunze nach dem Zieleinlauf in Chattanooga Da dachte er noch, er habe die Quali für Hawaii 2026 gepackt.
Alexander Kunze hat schon sehr viel erlebt – tolle wie tragische Momente. In diesem Sommer kam eine weitere ziemlich verrückte Story dazu – mit einem Happy End, das nicht ganz billig war.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel