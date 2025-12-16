Genossenschaft Bürgerenergie in Mittelsachsen auf 250 Mitglieder gewachsen

Die Genossenschaft wurde am 17. Dezember 2022 in Ringethal bei Mittweida gegründet. Welche großen Projekte die Genossen künftig stemmen wollen.

Die Genossenschaft Bürgerenergie „Wir machen Energie“ feiert ihr dreijähriges Bestehen und hat das 250. Mitglied in ihren Reihen begrüßt. Seit der Gründung am 17. Dezember 2022 in Ringethal bei Mittweida ist die Mitgliederzahl von zunächst 14 stetig gestiegen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Genossenschaft hat...