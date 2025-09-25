Gestohlener Anhänger von Getränke Geins aus Hainichen: Polizei wird fündig

Mittweida
Lkw und Anhänger sind wieder da, doch es fehlt trotzdem etwas. Und die Polizei sucht weiter nach den Dieben.
Der Lkw mit Anhänger - vom Betriebsgelände von Getränke Geins in Hainichen gestohlen - ist wieder komplett. Gefunden wurde nun auch der Anhänger, so die Polizei. Nach einem Hinweis konnte er in Leipzig am Handelsring, nahe der Leipziger Messe, sichergestellt werden. In der Nacht vom 19. auf den 20. September waren Lkw und Anhänger mit...
