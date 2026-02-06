MENÜ
Im Landkreis Mittelsachsen lädt das Gesundheitsamt in Mittweida zum Tag der offenen Tür ein.
Mittweida
Gesundheitsamt Mittelsachsen in Mittweida öffnet seine Türen
Redakteur
Von Holk Dohle
Zum „Tag des Gesundheitsamtes“ können sich Besucher in Mittweida auf ein abwechslungsreiches Programm mit Informationen und Mitmachaktionen freuen.

Das Gesundheitsamt Mittelsachsen öffnet am Mittwoch, 18. März, von 10 bis 17 Uhr in Mittweida seine Türen für die Öffentlichkeit. Der „Tag des Gesundheitsamtes“ in dem Gebäude Am Landratsamt 3 steht in diesem Jahr unter dem Motto „Vielfalt für Gesundheit“. Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit Informationen...
