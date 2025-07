Gibt es bald ein Alkoholverbot auf dem Markt in Mittweida?

Was in anderen Kommunen per Verordnung geregelt ist, wird auch in der Hochschulstadt gefordert. Beschwerden erreichen die Rathausspitze immer wieder. Eine Fraktion will darüber im Stadtrat diskutieren.

Ob die Sonne scheint oder ob es regnet: Auf den Sitzbänken rund um den Markt in Mittweida gehören sie zu den Stammgästen. Frauen und Männer, die sich im nahen Einkaufsmarkt mit alkoholischen Getränken versorgen und diese vor Ort auch trinken. Das bleibt nicht verborgen. Und teils werden die dabei geführten Unterhaltungen auch derart laut... Ob die Sonne scheint oder ob es regnet: Auf den Sitzbänken rund um den Markt in Mittweida gehören sie zu den Stammgästen. Frauen und Männer, die sich im nahen Einkaufsmarkt mit alkoholischen Getränken versorgen und diese vor Ort auch trinken. Das bleibt nicht verborgen. Und teils werden die dabei geführten Unterhaltungen auch derart laut...