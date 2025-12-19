MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Frank Seffer, Pfarrer im Ruhestand, leistet Seelsorge in der JVA Waldheim. In einem besonderen Raum im Hafthaus finden Gottesdienste und Gruppenarbeit statt.
Frank Seffer, Pfarrer im Ruhestand, leistet Seelsorge in der JVA Waldheim. In einem besonderen Raum im Hafthaus finden Gottesdienste und Gruppenarbeit statt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Anstaltskirche, auch etwas Weihnachtsschmuck findet sich hier.
Die Anstaltskirche, auch etwas Weihnachtsschmuck findet sich hier. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zu Weihnachten erhalten die Gefangenen einen Postkartenkalender vom Schwarzen Kreuz, der christlichen Straffälligenhilfe, und eine Grußkarte von Konfirmanden.
Zu Weihnachten erhalten die Gefangenen einen Postkartenkalender vom Schwarzen Kreuz, der christlichen Straffälligenhilfe, und eine Grußkarte von Konfirmanden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Frank Seffer, Pfarrer im Ruhestand, leistet Seelsorge in der JVA Waldheim. In einem besonderen Raum im Hafthaus finden Gottesdienste und Gruppenarbeit statt.
Frank Seffer, Pfarrer im Ruhestand, leistet Seelsorge in der JVA Waldheim. In einem besonderen Raum im Hafthaus finden Gottesdienste und Gruppenarbeit statt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Anstaltskirche, auch etwas Weihnachtsschmuck findet sich hier.
Die Anstaltskirche, auch etwas Weihnachtsschmuck findet sich hier. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zu Weihnachten erhalten die Gefangenen einen Postkartenkalender vom Schwarzen Kreuz, der christlichen Straffälligenhilfe, und eine Grußkarte von Konfirmanden.
Zu Weihnachten erhalten die Gefangenen einen Postkartenkalender vom Schwarzen Kreuz, der christlichen Straffälligenhilfe, und eine Grußkarte von Konfirmanden. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Gottesdienst, Tränen und Kartoffelsalat: So wird Weihnachten im Gefängnis in Waldheim erlebt
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

360 Männer sind im Gefängnis in Waldheim inhaftiert. Zur Weihnachtszeit wird es besonders emotional. Ein Pfarrer und ein Gefangener berichten.

Wie viele Geschenke muss ich besorgen? Für wie viele Personen muss ich kochen? Fragen, die sich dieser Tage in Familien stellen. An manchen Orten aber liegt der Fokus auf anderen Zahlen. „Hier zählen sie, wie viele Weihnachten sie noch vor sich haben“, sagt Frank Seffer. „Hier“ ist die JVA in Waldheim. „Sie“ sind die Gefangenen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
5 min.
Ein Tag im Gefängnis: Was heißt Haft in Waldheim?
Zum Informationstag in der Justizvollzugsanstalt Waldheim konnte man auch ausprobieren, wie es sich anfühlt, Handschellen zu tragen.
Der Andrang zum Informationstag in der Justizvollzugsanstalt am Samstag war riesig. Die Besucher warteten geduldig - und der Kontakt mit Gefangenen wirkt bei ihnen nach.
Franziska Bernhardt-Muth
18.12.2025
3 min.
Derselbe Spannstahl wie bei der Dresdner Carolabrücke: Westlicher Strang der Agra-Brücke bei Leipzig bald komplett dicht
Die Agra-Brücke bei Leipzig ist ein Sorgenkind der Prüf-Ingenieure – doch für den Auto-Verkehr zwischen der größten und der drittgrößten Stadt im Freistaat überaus bedeutsam.
Über die marode Brücke in Markkleeberg verläuft die B 2 – und damit die wichtigste Anbindung von Sachsens größter Stadt an Chemnitz und Zwickau. Aber nicht mehr lange.
Frank Hommel
18:00 Uhr
4 min.
Erbgericht Satzung: Auf dem Erzgebirgskamm endet eine Ära – aber nicht so ganz
Die Gesichter des Erbgerichts: Peter Meier und Uwe Günther (v. l.). Jahrzehnte haben sie gemeinsam die Satzunger Lokalität betrieben.
Peter Meier und Uwe Günther sind das Gesicht des Erbgerichts. Jahrzehnte führten sie das Haus gemeinsam – bis zu einem schweren Schicksalsschlag. Nun ist Schluss. Was heißt das für den Gasthof?
Thomas Wittig
18.12.2025
4 min.
Christmarkt: Syrische Familie bringt den Geschmack von Damaskus nach Freiberg
Christmarkt auf dem Freiberger Obermarkt: Faten Alhatar bietet syrische Spezialitäten wie Falafel und Baklava – Pistazien in Blätterteig (Bild) an.
Shawarma, Falafel und Süßigkeiten aus Damaskus: Auf dem Freiberger Christmarkt zeigt Familie Al Oulabi, wie syrische Küche im Imbiss-Format und mit Weihnachtsmusik im Hintergrund schmeckt.
Heike Hubricht
04.09.2025
3 min.
Fluchtversuch aus Gefängnis in Sachsen gescheitert: Feuerwehr muss Ausbrecher retten
Im Stacheldraht verfangen: Der Ausbruchversuch eines 28-Jährigen aus der JVA Waldheim endete filmreif.
Ein Häftling will aus der Justizvollzugsanstalt Waldheim ausbrechen: Doch sein Fluchtversuch scheitert spektakulär.
Jürgen Becker, Manuel Niemann
18:00 Uhr
9 min.
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.
unserer Redaktion
Mehr Artikel