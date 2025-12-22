MENÜ
Viele Mittelsachsen haben sich mit Corona- und Grippeviren angesteckt (Symbolbild).
Viele Mittelsachsen haben sich mit Corona- und Grippeviren angesteckt (Symbolbild). Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Viele Mittelsachsen haben sich mit Corona- und Grippeviren angesteckt (Symbolbild).
Viele Mittelsachsen haben sich mit Corona- und Grippeviren angesteckt (Symbolbild). Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Mittweida
Grippefälle in Mittelsachsen steigen sprunghaft an – noch mehr Coronafälle registriert
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Im Advent hat die Zahl der Influenzafälle zugenommen. Ein weiterer Schub wird um den Jahreswechsel herum erwartet.

Die Zahl der registrierten Grippefälle im Landkreis Mittelsachsen ist zuletzt deutlich angestiegen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Landratsamt zur Verfügung gestellt hat. Wurden in der Woche vom 24. bis 30. November 25 Influenzafälle registriert und in der Woche vom 1. bis 7. Dezember 36, so waren es vom 8. bis 14. Dezember 116. Insgesamt...
