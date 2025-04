Großbaustelle B 169: Verkehrsader zwischen Frankenberg und Hainichen abgeklemmt

Ab 5. Mai wird mit der B 169 eine der wichtigsten Straßen saniert und gesperrt. Auf über 7 Kilometern wird zwischen Frankenberg und Hainichen die Fahrbahn erneuert. Was erwartet Anwohner und Pendler?

Was treibt die Dittersbacher in diesen Tagen um? Da ist einerseits die Vorfreude auf das nunmehr 25. Hexenfeuer am 30. April ab 20 Uhr - beginnend mit dem Lampionumzug ab dem Bahnhof. Andererseits ist es die Frage: Wie fahren wir in der nächsten Zeit? Denn am 5. Mai beginnt die Sanierung der B 169 in und nördlich des Frankenberger Ortsteils. Die...