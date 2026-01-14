MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Großbrand in Kriebstein: 60 Feuerwehrleute kämpfen gegen Brand in Milchviehanlage in Grünlichtenberg

Rund 60 Feuerwehrleute löschten den Brand in der Lagerhalle der Agrargenossenschaft.
Rund 60 Feuerwehrleute löschten den Brand in der Lagerhalle der Agrargenossenschaft. Bild: EHL Media
Rund 60 Feuerwehrleute löschten den Brand in der Lagerhalle der Agrargenossenschaft.
Rund 60 Feuerwehrleute löschten den Brand in der Lagerhalle der Agrargenossenschaft. Bild: EHL Media
 5 Bilder
Mittweida
Großbrand in Kriebstein: 60 Feuerwehrleute kämpfen gegen Brand in Milchviehanlage in Grünlichtenberg
Von Jan Leißner und Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sirenen am frühen Morgen in Grünlichtenberg: In einer Lagerhalle eines Agrarbetriebs bricht Feuer aus. Die Löschwasserversorgung macht den Einsatzkräften schwer zu schaffen. Ein Kamerad wird verletzt.

Am frühen Mittwochmorgen ist in Grünlichtenberg, einem Ortsteil von Kriebstein, ein Brand in einer Milchviehanlage ausgebrochen. Gegen 6 Uhr geriet in einer Lagerhalle eines Agrarbetriebes ein abgestellter Futtermischwagen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
4 min.
Dienstältester Heimleiter des Vogtlands verkauft sein Lebenswerk: Als „der Chef“ anfing, kostete ein Heimplatz 105 Mark
Der Chef und die Frauen an seiner Seite. Frank Menzel, Beate Menzel (links) und Pflegedienstleiterin Cornelia Otto arbeiten seit Jahrzehnten eng und vertrauensvoll zusammen.
Frank Menzel war 1986 der jüngste Heimleiter im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Damals waren Pflegeheime noch Feierabendheime, auch das in Reuth – „und damals waren die Leute zufriedener“.
Gerd Möckel
19.12.2025
2 min.
Großbrand in Einfamilienhaus in Leisnig: Mehrere Feuerwehren rücken aus
In Leisnig kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Großbrand.
In Leisnig kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Großbrand in einem Einfamilienhaus. Es waren viele Einsatzkräfte vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.
Dietmar Thomas
19:00 Uhr
3 min.
Wie ein Jerusalem-Experte den Nahostkonflikt in Zwickau erklärt: „Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen“
Archäologe und Theologe Dieter Vieweger zu Gast in einem Zwickauer Gymnasium.
Der Chemnitzer Archäologe Dieter Vieweger lebt seit 25 Jahren in Jerusalem. In einem Zwickauer Gymnasium spricht er über den Nahostkonflikt. Wie nimmt er die aktuelle Situation im Land war?
Luise Malinka
19:21 Uhr
2 min.
EU: Dänemark könnte im Grönland-Ernstfall Beistand verlangen
Nach langem Schweigen positioniert sich die EU: Im Ernstfall könnte Dänemark im Kampf um Grönland Unterstützung der EU-Partner verlangen. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will das zu Dänemark gehörende Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen - möglicherweise auch gegen den Willen der Dänen. Nun stellt die EU etwas klar.
14.01.2026
4 min.
Plauener Tuning-Firma entwickelt neuen Motor für Simson-Mopeds: „Es fährt sich spürbar besser – und das auch noch legal“
ZT-Tuning-Geschäftsführer Jens Opitz mit dem optimierten Zylinder eines Simson-Motors: „Mit der Freundin hinten drauf zügig den Berg hochfahren.“
Die Zweiräder aus DDR-Zeiten sind Kult bei Teenagern. Die vogtländische Firma ZT-Tuning bringt nun ein Antriebsaggregat auf den Markt, das die Fahrzeuge bei minimalem Aufwand deutlich agiler macht.
Swen Uhlig
15:10 Uhr
7 min.
Mit Video: Feuerwehr im Großeinsatz in Rochlitz – „Das macht was mit einem“
 10 Bilder
Im Dachstuhl des Wohnhauses an der Fischergasse ist der Brand am Mittwochabend ausgebrochen.
Mehr als 85 Feuerwehrleute sind in der Nacht zu Donnerstag zu einem Wohnhausbrand in Rochlitz ausgerückt. Ein Bewohner konnte gerettet werden, für einen weiteren kam jede Hilfe zu spät. Ein Feuerwehrmann schildert seine Eindrücke.
Jan Leißner, Falk Bernhardt, EHL Media
Mehr Artikel