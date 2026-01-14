Großbrand in Kriebstein: 60 Feuerwehrleute kämpfen gegen Brand in Milchviehanlage in Grünlichtenberg

Sirenen am frühen Morgen in Grünlichtenberg: In einer Lagerhalle eines Agrarbetriebs bricht Feuer aus. Die Löschwasserversorgung macht den Einsatzkräften schwer zu schaffen. Ein Kamerad wird verletzt.

Am frühen Mittwochmorgen ist in Grünlichtenberg, einem Ortsteil von Kriebstein, ein Brand in einer Milchviehanlage ausgebrochen. Gegen 6 Uhr geriet in einer Lagerhalle eines Agrarbetriebes ein abgestellter Futtermischwagen aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.