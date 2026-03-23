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Ein mit einem Panzer der US-Armee beladener Tieflader brannte auf dem Rastplatz Rossauer Wald.
Ein mit einem Panzer der US-Armee beladener Tieflader brannte auf dem Rastplatz Rossauer Wald. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
Ein mit einem Panzer der US-Armee beladener Tieflader brannte auf dem Rastplatz Rossauer Wald.
Ein mit einem Panzer der US-Armee beladener Tieflader brannte auf dem Rastplatz Rossauer Wald. Foto: Dietmar Thomas/EHL Media
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Mittweida
Feuer bei Panzer-Transport der US-Armee auf A 4 zwischen Hainichen und Chemnitz
Redakteur
Von Falk Bernhardt
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In der Nacht zu Montag ist auf dem Autobahn-Rastplatz Rossauer Wald in Richtung Chemnitz ein Tieflader mit einem Panzer in Brand geraten. Auf dem Parkplatz gibt es weiterhin Einschränkungen.

Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht zum Montag. Auf dem Rastplatz Rossauer Wald der A 4 zwischen Hainichen und Frankenberg war ein Tieflader der US-Army, mit dem ein Pionierpanzer transportiert wurde, in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 1.20 Uhr am Montagmorgen mit dem Stichwort Großbrand auf die Autobahn in Richtung Chemnitz...
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Erschienen am: 23.03.2026 | 06:43 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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