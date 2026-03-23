Feuer bei Panzer-Transport der US-Armee auf A 4 zwischen Hainichen und Chemnitz

In der Nacht zu Montag ist auf dem Autobahn-Rastplatz Rossauer Wald in Richtung Chemnitz ein Tieflader mit einem Panzer in Brand geraten. Auf dem Parkplatz gibt es weiterhin Einschränkungen.

Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht zum Montag. Auf dem Rastplatz Rossauer Wald der A 4 zwischen Hainichen und Frankenberg war ein Tieflader der US-Army, mit dem ein Pionierpanzer transportiert wurde, in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 1.20 Uhr am Montagmorgen mit dem Stichwort Großbrand auf die Autobahn in Richtung Chemnitz... Großeinsatz für die Feuerwehren in der Nacht zum Montag. Auf dem Rastplatz Rossauer Wald der A 4 zwischen Hainichen und Frankenberg war ein Tieflader der US-Army, mit dem ein Pionierpanzer transportiert wurde, in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 1.20 Uhr am Montagmorgen mit dem Stichwort Großbrand auf die Autobahn in Richtung Chemnitz...