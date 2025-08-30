Großbrand in Mittweidaer Silo: Wer steckt hinter dem Brand am Dreiwerdener Weg?

Dicke Rauchwolken über Mittweida: Vor einem Jahr kämpften 45 Feuerwehrleute gegen einen Brand in einem ehemaligen Silo. Bis heute bleibt die Ursache ungeklärt, das Gelände bereitet weiter Sorgen.

Dicke Rauchschwaden zogen weithin sichtbar über den Himmel von Mittweida vor knapp einem Jahr. Es war der 23. August, kurz nach 18 Uhr, als die Feuerwehren aus Mittweida, Frankenau, Lauenhain und Tanneberg mit dem Stichwort „Brand-Groß" alarmiert wurden.