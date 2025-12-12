Große Kleintierschau mit Tombola in Altmittweida

Der Kleintierzüchterverein Altmittweida lädt zur Kreisschau ein. Zu sehen sind etwa 640 Geflügel und 90 Kaninchen. Was Besucher sonst noch erwartet.

Der Kleintierzüchterverein Altmittweida richtet am Wochenende die große Kreisschau des Kreisverbandes Mittweida-Ost aus. In der Technikhalle der Agrargenossenschaft in Altmittweida, Hauptstraße 81b, können Besucher etwa 640 Geflügel und 90 Kaninchen sehen, heißt es in der Ankündigung. Die Ausstellung ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am...