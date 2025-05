Gute Laune in der Walpurgisnacht: Die Hexenfeuer in Dittersbach und Mittweida

In der Region sind in der Walpurgisnacht mehrere Feuer entzündet worden. Sehr viel Andrang gab es in Dittersbach und Mittweida.

Traumhaftes Frühlingswetter und kein Wind. Am Mittwochabend loderten in der Region wieder mehrere Hexenfeuer, Probleme meldete die Polizei nicht. Die Feste wurden von der Feuerwehr oft selbst veranstaltet, so auch in Dittersbach, wo der Abend mit einem Lampionumzug zum Festplatz begann. „Rekordbeteiligung", meldete der Dittersbacher...