Gymnasium Mittweida: Abiturjahrgang feiert groß

Am Städtischen Gymnasium haben 61 Schülerinnen und Schüler das Abiturzeugnis erhalten. So heißen die jungen Leute des Jahrgangs.

Der Abiturjahrgang am Städtischen Gymnasium Mittweida hat am Samstag Abiball gefeiert. 61 junge Leute haben das Abitur geschafft, Gesamtdurchschnitt 2,14. Die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs, die der Veröffentlichung ihres Namens zugestimmt haben, in alphabetischer Reihenfolge: Tim Auerbach, Roua Awad, Lene Balzereit, Amélie...