Gymnasium Mittweida stellt sich mit Lotsen, Chor und jungen Schauspielern vor

Die Schule am Schwanenteich empfängt zum Abend der offenen Tür.

Das Städtische Gymnasium Mittweida öffnet am Freitag dieser Woche, 28. November, für alle Neugierigen seine Türen. Von 16 bis 19 Uhr können Besucher die Schule mit der Adresse Am Schwanenteich 16 bei einem stimmungsvollen Weihnachtsabend kennenlernen. „Die Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, mit unseren Lotsen die Schule zu...