MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kooperation findet zum Beispiel im Fach Chemie statt.
Die Kooperation findet zum Beispiel im Fach Chemie statt. Bild: Helmut Hammer
Die Kooperation findet zum Beispiel im Fach Chemie statt.
Die Kooperation findet zum Beispiel im Fach Chemie statt. Bild: Helmut Hammer
Mittweida
Gymnasium und Hochschule Mittweida arbeiten eng zusammen - dafür gibt es jetzt Geld
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Durch die Kooperation kann Unterrichtsausfall abgefedert werden. Vor kurzem informierte sich Kultusminister Conrad Clemens über das Projekt. Nun kam eine positive Nachricht vom Freistaat.

Die Hochschule Mittweida und das Städtische Gymnasium arbeiten eng zusammen, um junge Leute für Naturwissenschaften zu begeistern und dem Unterrichtsausfall zu begegnen. Unter dem Titel „Campus trifft Klassenzimmer“ lernen Schüler der Klassen 8 bis 10 Inhalte, die ihnen Hochschulmitarbeiter vermitteln. In fünf Bereichen findet die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jochen Walther
2 min.
07.02.2026
2 min.
Kommentar zur Insolvenz des Großvermieters in Crimmitschau: Pleite trotz voller Kassen – wie kann das sein?
Meinung
Redakteur
Nicht wenige DDR-Plattenbauten in der Innenstadt gehören zum insolventen CWG.
Alles richtig gemacht – und trotzdem im Stich gelassen. Wenn das System Mieter nicht schützt, braucht es mehr als nur Anteilnahme.
Jochen Walther
23.01.2026
3 min.
Saisonvorbereitung, Stiftung, Kooperation, Namensgebung: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Betreiber Frank Buschbeck am zugefrorenen See in Niederwiesa.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Niederwiesa, Freiberg, Mittweida und Königshain-Wiederau.
Ingolf Rosendahl
16:49 Uhr
6 min.
Bad Bunnys Halbzeitshow beim Super Bowl verärgert Trump
Bad Bunny setzte eine politische Botschaft.
"Spaß und Tanz" hatte Latin-Star Bad Bunny angekündigt für seinen Pausenauftritt beim großen NFL-Finale. Die bombastische Show bot aber auch politische Symbolik. Und verärgerte den US-Präsidenten.
Johanna Hänsel, Anna Ringle und Denis Düttmann, dpa
07.02.2026
5 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 36 Bilder
Hans Oliver Naumann und Annika Pfaff’s letzte große Party zu zweit
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautete das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzerten und funkelten die Outfits.
unserer Redaktion
19.01.2026
3 min.
Campus trifft Klassenzimmer: In Mittweida werden Schüler für Naturwissenschaften begeistert – Wunsch nach Geld geht an Kultusminister
 6 Bilder
Edwin und Paula Rudolph, im Hintergrund Sachsens Kultusminister Conrad Clemens.
Das Städtische Gymnasium und die Hochschule Mittweida gehen gemeinsame Wege, unter anderem, um Unterrichtsausfall auszugleichen. Ist jetzt Unterstützung durch den Freistaat denkbar?
Franziska Bernhardt-Muth
16:47 Uhr
3 min.
McLaren-Boss: Keine Ungleichbehandlung der Piloten zurück
Der eine will Weltmeister werden, der andere ist es schon: Oscar Piastri (l) und Lando Norris. (Archivbild)
Die Papaya-Regeln bestimmen die Vorfahrt bei McLaren. Werden sie eher zugunsten von Weltmeister Lando Norris und gegen Oscar Piastri ausgelegt?
Mehr Artikel