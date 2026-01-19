Campus trifft Klassenzimmer: In Mittweida werden Schüler für Naturwissenschaften begeistert – Wunsch nach Geld geht an Kultusminister

Mittweida
Das Städtische Gymnasium und die Hochschule Mittweida gehen gemeinsame Wege, unter anderem, um Unterrichtsausfall auszugleichen. Ist jetzt Unterstützung durch den Freistaat denkbar?
Campus trifft Klassenzimmer: Unter diesem Titel arbeiten das Städtische Gymnasium und die Hochschule Mittweida seit einiger Zeit zusammen. Schüler der Klassen 8 bis 10 profitieren von Inhalten, die Hochschulmitarbeiter ihnen vermitteln, ob in Physik, Chemie oder Informatik. Darüber hat sich jetzt auch Staatsminister Conrad Clemens (CDU) im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.