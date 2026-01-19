MENÜ
  • Campus trifft Klassenzimmer: In Mittweida werden Schüler für Naturwissenschaften begeistert – Wunsch nach Geld geht an Kultusminister

Edwin und Paula Rudolph, im Hintergrund Sachsens Kultusminister Conrad Clemens. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Campus trifft Klassenzimmer: In Mittweida werden Schüler für Naturwissenschaften begeistert – Wunsch nach Geld geht an Kultusminister
Von Franziska Bernhardt-Muth
Das Städtische Gymnasium und die Hochschule Mittweida gehen gemeinsame Wege, unter anderem, um Unterrichtsausfall auszugleichen. Ist jetzt Unterstützung durch den Freistaat denkbar?

Campus trifft Klassenzimmer: Unter diesem Titel arbeiten das Städtische Gymnasium und die Hochschule Mittweida seit einiger Zeit zusammen. Schüler der Klassen 8 bis 10 profitieren von Inhalten, die Hochschulmitarbeiter ihnen vermitteln, ob in Physik, Chemie oder Informatik. Darüber hat sich jetzt auch Staatsminister Conrad Clemens (CDU) im...
