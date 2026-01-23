Saisonvorbereitung, Stiftung, Kooperation, Namensgebung: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Mittweida
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Niederwiesa, Freiberg, Mittweida und Königshain-Wiederau.
Niederwiesa: Der Teich im Naturbad ist derzeit mit Eis bedeckt. Es dauert noch, bis hier wieder Gäste schwimmen können. Bis dahin hat Betreiber Frank Buschbeck auch noch einiges vor. Aktuell laufen die Arbeiten an den neuen Ferienhäusern. Ende April soll alles bezugsfertig sein. Angeliefert wurden zudem zwei Tiny-Häuser für bis zu vier...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.