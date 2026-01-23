MENÜ
Betreiber Frank Buschbeck am zugefrorenen See in Niederwiesa.
Betreiber Frank Buschbeck am zugefrorenen See in Niederwiesa. Bild: Steffi Hofmann/Archiv
Hans-Joachim Jagnow nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1961.
Hans-Joachim Jagnow nach seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1961. Bild: Archiv Jagnow
Edwin und Paula Rudolph, im Hintergrund Sachsens Kultusminister Conrad Clemens.
Edwin und Paula Rudolph, im Hintergrund Sachsens Kultusminister Conrad Clemens. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Saisonvorbereitung, Stiftung, Kooperation, Namensgebung: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Niederwiesa, Freiberg, Mittweida und Königshain-Wiederau.

Niederwiesa: Der Teich im Naturbad ist derzeit mit Eis bedeckt. Es dauert noch, bis hier wieder Gäste schwimmen können. Bis dahin hat Betreiber Frank Buschbeck auch noch einiges vor. Aktuell laufen die Arbeiten an den neuen Ferienhäusern. Ende April soll alles bezugsfertig sein. Angeliefert wurden zudem zwei Tiny-Häuser für bis zu vier...
23.01.2026
2 min.
Königshain-Wiederau ehrt Clara Zetkin: Grundschule erhält ihren Namen
Die Grundschule in Königshain-Wiederau soll den Namen Clara Zetkin bekommen.
Clara Zetkin prägte Königshain-Wiederau einst. Nun soll ihre Erinnerung in der Grundschule weiterleben. Doch eine Debatte um die Umbenennung blieb nicht aus. Warum?
Julia Czaja
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
16.01.2026
3 min.
Babyboom, Hilfsmission, Häkelkunst und ein 100. Geburtstag: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Von links: die Neugeborenen Mia Morgenstern, Lasse Lauckner und Hugo Schindler.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Hainichen, Freiberg, Kunnersdorf und Rochlitz.
Ingolf Rosendahl
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:03 Uhr
3 min.
Aktivisten legen neue Opferzahlen zu Irans Protestwelle vor
Bei den Massenunruhen im Iran könnten Aktivisten zufolge weitaus mehr Menschen getötet worden sein als bislang bekannt. (Foto Archiv)
Iranische Aktivisten nennen nach den Massenprotesten deutlich höhere Opferzahlen als die Regierung. Das ganze Ausmaß der Gewalt kommt wegen der Internetblockade nur langsam ans Licht.
