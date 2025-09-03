Hainichen: Feuerwehreinsatz in Innenstadt

Aufregung am Dienstagabend in der Nähe des Marktes in Hainichen: Die Feuerwehr wurde zu einem Wohnhaus gerufen.

Am Dienstagabend kam es auf der Mittweidaer Straße in Hainichen zum Einsatz der Feuerwehr. An einem Gebäude wurden lose Teile gemeldet und festgestellt. Mittels Drehleiter erkundete die Feuerwehr Hainichen die Einsatzstelle in der Straße nahe des Marktes. An einem Fenster wurden schließlich Teile eines Fensters und Scherben entfernt, um eine...