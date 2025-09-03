Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mittels Drehleiter erkundete die Feuerwehr Hainichen die Einsatzstelle.
Mittels Drehleiter erkundete die Feuerwehr Hainichen die Einsatzstelle. Bild: Erik Hoffmann
Mittweida
Hainichen: Feuerwehreinsatz in Innenstadt
Von Ingolf Rosendahl
Aufregung am Dienstagabend in der Nähe des Marktes in Hainichen: Die Feuerwehr wurde zu einem Wohnhaus gerufen.

Am Dienstagabend kam es auf der Mittweidaer Straße in Hainichen zum Einsatz der Feuerwehr. An einem Gebäude wurden lose Teile gemeldet und festgestellt. Mittels Drehleiter erkundete die Feuerwehr Hainichen die Einsatzstelle in der Straße nahe des Marktes. An einem Fenster wurden schließlich Teile eines Fensters und Scherben entfernt, um eine...
