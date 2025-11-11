Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch im Vorjahr wurden in Hainichen schon Geschenke für die Ukraine gepackt.
Auch im Vorjahr wurden in Hainichen schon Geschenke für die Ukraine gepackt. Bild: Kretschmann/Verein/Archiv
Auch im Vorjahr wurden in Hainichen schon Geschenke für die Ukraine gepackt.
Auch im Vorjahr wurden in Hainichen schon Geschenke für die Ukraine gepackt. Bild: Kretschmann/Verein/Archiv
Mittweida
Hainichen hilft der Ukraine: Geschenke für Weihnachten
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für den letzten Hilfstransport in diesem Jahr werden noch Gaben für das Weihnachtsfest und Helfer gesucht. Eingepackt wird am Samstag.

Hainichen.

Am Samstag sollen im Spendenlager des Vereins Communitas in Hainichen der letzte Hilfstransport des Jahres in die Ukraine vorbereitet werden. Von 9 bis 12 Uhr können fertige Weihnachtsgeschenke abgegeben oder diese gemeinsam mit den Helfern gepackt werden. Benötigt werden zum Beispiel noch Stifte, Malbücher, kleine Spielzeuge, Hygieneartikel, Zahnbürsten und Zahnpasta, Strumpfhosen, warme Socken, Süßigkeiten, Lebensmittel und Geschenkpapier.

Geschenke und Sachspenden können noch bis zum 21. November im Hainichener Spendenlager bei der Firma Naturbrennstoffe, Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung 27a, abgegeben werden. Ende November soll dann der Hilfstransport starten. (fa)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
2 min.
Hainichen: Apfelaktion bringt 1.500 Euro für den nächsten Hilfstransport in die Ukraine
Etliche freiwillige Helfer kamen zur Apfelernte nach Mobendorf. Die Äpfel helfen der Ukraine.
Seit Kriegsbeginn hat der Verein Communitas Hainichen 35 Hilfstransporte in die Ukraine organisiert. Doch die Spendenbereitschaft sinkt. Es braucht also neue Ideen. Zum Beispiel: eine Apfelernte.
Julia Czaja
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:19 Uhr
2 min.
Absturz von türkischem Militärflugzeug - 20 Insassen tot
Transportflugzeug abgestürzt (Symbolbild)
Ein Frachtflugzeug startet von Aserbaidschan und stürzt auf dem Weg in die Türkei ab. Rettungsteams können türkischen Angaben zufolge keinen der Insassen lebend bergen.
07.10.2025
4 min.
Bücher-Hütte bei Naturbrennstoffe Kretschmann in Hainichen verwüstet: Noch können sich die Täter stellen
Pascal Horn, Mitarbeiter der Naturbrennstoffe Kretschmann OHG und selbst ein Lesefreund, hat entdeckt, dass die Bücher-Hütte durchwühlt wurde.
In der Hütte mit der Lektüre zum Tausch haben Unbekannte für Schaden gesorgt. Firmenchef Thomas Kretschmann plant, den Vorfall zur Anzeige zu bringen. Doch noch gibt er den Verursachern eine Chance.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel