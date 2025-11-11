Hainichen hilft der Ukraine: Geschenke für Weihnachten

Für den letzten Hilfstransport in diesem Jahr werden noch Gaben für das Weihnachtsfest und Helfer gesucht. Eingepackt wird am Samstag.

Hainichen. Am Samstag sollen im Spendenlager des Vereins Communitas in Hainichen der letzte Hilfstransport des Jahres in die Ukraine vorbereitet werden. Von 9 bis 12 Uhr können fertige Weihnachtsgeschenke abgegeben oder diese gemeinsam mit den Helfern gepackt werden. Benötigt werden zum Beispiel noch Stifte, Malbücher, kleine Spielzeuge, Hygieneartikel, Zahnbürsten und Zahnpasta, Strumpfhosen, warme Socken, Süßigkeiten, Lebensmittel und Geschenkpapier.

Geschenke und Sachspenden können noch bis zum 21. November im Hainichener Spendenlager bei der Firma Naturbrennstoffe, Friedrich-Gottlob-Keller-Siedlung 27a, abgegeben werden. Ende November soll dann der Hilfstransport starten. (fa)