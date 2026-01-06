Spendenaktion in Hainichen: Geschenke für ein ukrainisches Kinderheim mit Kriegswaisen gesucht

Spielzeug, Kleidung, Decken: Hainichen packt für „verspätete Weihnachten“ in einem ukrainischen Kinderheim. Spenden sind noch möglich.

Im Spendenlager der Firma Naturbrennstoffe Kretschmann läuft der Countdown: Bis Samstag (10. Januar) können Bürger Sachspenden für den 37. Hilfstransport in die Ukraine abgeben. Dafür schickt der Verein Communitas nächste Woche erstmals ein Einsatzfahrzeug als Spende auf die Reise.