Spendenaktion in Hainichen: Geschenke für ein ukrainisches Kinderheim mit Kriegswaisen gesucht

Mittweida
Spielzeug, Kleidung, Decken: Hainichen packt für „verspätete Weihnachten“ in einem ukrainischen Kinderheim. Spenden sind noch möglich.
Im Spendenlager der Firma Naturbrennstoffe Kretschmann läuft der Countdown: Bis Samstag (10. Januar) können Bürger Sachspenden für den 37. Hilfstransport in die Ukraine abgeben. Dafür schickt der Verein Communitas nächste Woche erstmals ein Einsatzfahrzeug als Spende auf die Reise.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.