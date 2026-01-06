Hainichen: Parkverstöße werden nach Weihnachtsaktion wieder geahndet

Mittweida
In der Vorweihnachtszeit setzte das Hainichener Ordnungsamt bei kleineren Parkverstößen auf einen Hinweiszettel ohne Zahlungsaufforderung. Ab sofort gilt wieder die reguläre Ahndung.
Die Weihnachtsruhe ist vorbei: Ab jetzt werden Parkverstöße in Hainichen wieder „normal geahndet“. Zuvor gab es bei kleineren Verstößen Hinweiszettel ohne Zahlungsaufforderung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.