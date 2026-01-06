MENÜ
In Hainichen werden Parkvergehen ab jetzt wieder geahndet.
Bild: Symbolfoto: Ralf Jerke
Mittweida
Hainichen: Parkverstöße werden nach Weihnachtsaktion wieder geahndet
Redakteur
Von Heike Hubricht
In der Vorweihnachtszeit setzte das Hainichener Ordnungsamt bei kleineren Parkverstößen auf einen Hinweiszettel ohne Zahlungsaufforderung. Ab sofort gilt wieder die reguläre Ahndung.

Die Weihnachtsruhe ist vorbei: Ab jetzt werden Parkverstöße in Hainichen wieder „normal geahndet“. Zuvor gab es bei kleineren Verstößen Hinweiszettel ohne Zahlungsaufforderung.
