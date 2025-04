Hainichen: Polizei zieht Raser mit Porsche aus dem Verkehr

Mit 166 Stundenkilometern bei erlaubten 100 war ein Porsche auf der A 4 unterwegs. Dem Fahrer droht nicht nur ein Bußgeld.

Hainichen.

Mit 166 Stundenkilometern war ein Porsche bei erlaubten 100 Stundenkilometern auf der A 4 unterwegs. Die Polizei zog den Raser bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Donnerstag am Autobahnparkplatz „Am Steinberg“ aus dem Verkehr. Dem Fahrer drohen neben einem Bußgeld in Höhe von 600 Euro zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie zwei Monate Fahrverbot. Außerdem gab es auf dem Parkplatz „Rossauer Wald“ eine Kontrolle gemeinsam mit dem Zoll. Die Beamten kontrollierten insgesamt 28 Lkw und 79 Pkw beziehungsweise Kleintransporter. Insgesamt stellten die Polizisten 48 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest, fünf Fahrer durften ihre Reise nicht fortsetzen. Zudem gab es zwei Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein. (fp)