Kathrin Fleischer, frühere Ortsvorsteherin von Bockendorf, ist verstorben.
Bild: D. Greysinger/Stadt Hainichen
Mittweida
Hainichen trauert um frühere Bockendorfer Ortsvorsteherin Kathrin Fleischer
Von Manuel Niemann
Hainichen trauert um Kathrin Fleischer, die frühere Ortsvorsteherin von Bockendorf. Sie verstarb mit 58 Jahren.

Die Stadt Hainichen trauert um Kathrin Fleischer. Die frühere Ortsvorsteherin von Bockendorf ist am 16. Oktober 2025 im Alter von 58 Jahren verstorben. 2004 bis 2009 war sie im Ortschaftsrat, dem sie zeitgleich vorstand. Sie prägte in dieser Zeit das Gemeindeleben, engagierte sich für die Feuerwehr, Dorffeste oder auch die filmische...
