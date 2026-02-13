Hainichen: Unfall legt Verkehr lahm – Auto stark beschädigt

Wendemanöver führt zu Crash: In Hainichen stießen ein Multicar und ein Fiat zusammen. Ausgelaufene Betriebsstoffe führten kurzzeitig zur Sperrung.

Am Freitagvormittag hat es in Hainichen auf der Mittweidaer Straße einen Unfall zwischen einem Multicar und einem Fiat gegeben. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war das Multicar aus Richtung Rossau nach Hainichen unterwegs. Gleichzeitig wendete die Fahrerin eines Fiat in einer Ausbuchtung. Dabei stießen beide Fahrzeuge...