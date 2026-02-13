MENÜ
Unfall in Hainichen: Ein Multicar stieß mit einem Fiat zusammen.
Unfall in Hainichen: Ein Multicar stieß mit einem Fiat zusammen.
Mittweida
Hainichen: Unfall legt Verkehr lahm – Auto stark beschädigt
Von Farhad Salmanian
Wendemanöver führt zu Crash: In Hainichen stießen ein Multicar und ein Fiat zusammen. Ausgelaufene Betriebsstoffe führten kurzzeitig zur Sperrung.

Am Freitagvormittag hat es in Hainichen auf der Mittweidaer Straße einen Unfall zwischen einem Multicar und einem Fiat gegeben. Das teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen war das Multicar aus Richtung Rossau nach Hainichen unterwegs. Gleichzeitig wendete die Fahrerin eines Fiat in einer Ausbuchtung. Dabei stießen beide Fahrzeuge...
