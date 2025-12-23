Hallacas statt Klöße: Wie eine Familie ein Stück Venezuela nach Mittweida holt

Mittweida
Hallacas in der Küche, Nussknacker im Regal: Eine Familie aus Venezuela erzählt, wie sie in Mittweida Weihnachten feiert – zwischen alten Traditionen, Telefonaten in die Heimat und neuen Nachbarn.
Im Wohnzimmer der Adrianis steht der Weihnachtsbaum schon seit Anfang November. Zwischen Nussknackern und Räuchermännchen hängen zarte Stoffdekorationen. Sie sind handgemacht, manche noch von Samanthas Urgroßmutter aus Venezuela.
