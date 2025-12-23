MENÜ
Samantha und Benjamin Adriani sind beide berufstätig, sie arbeiten im Bereich Pädagogik, Musik und Reinigung.
Sorgten bei der Freilufttafel im Mittweidaer Neubaugebiet für internationalen Flair: Familie Adriani (r.) und die mit ihnen befreundete Susan Born (l.) servierten im August Speisen aus Venezuela und Mexiko.
Zwischen Nussknackern und Räuchermännchen finden sich am Weihnachtsbaum der Familie auch Weihnachtsanhänger, die Samantha Adrianis Urgroßmutter gemacht hat. Der Schmuck wird in Venezuela von Generation zu Generation weitergegeben.
Fern der Karibik: Familie Adriani bei einem Ausflug in den sächsischen Schnee ihrer neuen Heimat.
Mittweida
Hallacas statt Klöße: Wie eine Familie ein Stück Venezuela nach Mittweida holt
Redakteur
Von Manuel Niemann
Hallacas in der Küche, Nussknacker im Regal: Eine Familie aus Venezuela erzählt, wie sie in Mittweida Weihnachten feiert – zwischen alten Traditionen, Telefonaten in die Heimat und neuen Nachbarn.

Im Wohnzimmer der Adrianis steht der Weihnachtsbaum schon seit Anfang November. Zwischen Nussknackern und Räuchermännchen hängen zarte Stoffdekorationen. Sie sind handgemacht, manche noch von Samanthas Urgroßmutter aus Venezuela.
