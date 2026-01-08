„Wir feiern, dass Maduro weg ist“: Was ein Exil-Arzt aus Venezuela nach dem Sturz durch die USA dennoch befürchtet

Als Student in der Opposition in Venezuela verfolgt, in Deutschland fast abgeschoben: Otman Quintero hofft auf ein freies Venezuela und darauf, in Mittelsachsen Hausarzt zu werden. Was hält ihn hier?

In den Nachrichten war zunächst die dunkle Stadtsilhouette von Caracas zu sehen. Unklar, ob da Leuchtraketen und Explosionen aufflackerten. Später liefen verwackelte Handyvideos, die tieffliegende Hubschrauber, Schüsse und grelle Mündungsfeuer über einem abgeriegelten Viertel zeigten.