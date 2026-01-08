MENÜ
  • „Wir feiern, dass Maduro weg ist“: Was ein Exil-Arzt aus Venezuela nach dem Sturz durch die USA dennoch befürchtet

Otman Quintero (36) beim Lernen für die Fachsprachenprüfung. Er möchte in Mittelsachsen, wo er mit seiner Familie eine neue Heimat gefunden hat, Hausarzt werden.
Umgeben von schwer bewaffneten Sicherheitskräften wurde der gefangen genommene venezolanische Präsident Nicolas Maduro (2.v.r.) und seine Frau Cilia Flores (2.v.l.) am Montag in New York dem Gericht vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, den Schmuggel von Tausenden Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten ermöglicht zu haben.
Otman Quinteros Flucht führte in erst ins Exil nach Ecuador, bevor er und seine Familie nach Deutschland kamen.
Otman Quintero (36) beim Lernen für die Fachsprachenprüfung. Er möchte in Mittelsachsen, wo er mit seiner Familie eine neue Heimat gefunden hat, Hausarzt werden.
Umgeben von schwer bewaffneten Sicherheitskräften wurde der gefangen genommene venezolanische Präsident Nicolas Maduro (2.v.r.) und seine Frau Cilia Flores (2.v.l.) am Montag in New York dem Gericht vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, den Schmuggel von Tausenden Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten ermöglicht zu haben.
Otman Quinteros Flucht führte in erst ins Exil nach Ecuador, bevor er und seine Familie nach Deutschland kamen.
Rochlitz
„Wir feiern, dass Maduro weg ist“: Was ein Exil-Arzt aus Venezuela nach dem Sturz durch die USA dennoch befürchtet
Redakteur
Von Manuel Niemann
Als Student in der Opposition in Venezuela verfolgt, in Deutschland fast abgeschoben: Otman Quintero hofft auf ein freies Venezuela und darauf, in Mittelsachsen Hausarzt zu werden. Was hält ihn hier?

In den Nachrichten war zunächst die dunkle Stadtsilhouette von Caracas zu sehen. Unklar, ob da Leuchtraketen und Explosionen aufflackerten. Später liefen verwackelte Handyvideos, die tieffliegende Hubschrauber, Schüsse und grelle Mündungsfeuer über einem abgeriegelten Viertel zeigten.
