Euredit Gonzales sucht eine Zukunft für sich und ihre Kinder in Sachsen.
Euredit Gonzales sucht eine Zukunft für sich und ihre Kinder in Sachsen. Bild: Hildegard Willer
Unter Präsident Nicolás Maduro hat sich die Lage in Venezuela weiter verschlechtert. Nun sieht sich das Land auch noch mit Militärschlägen der USA konfrontiert.
Unter Präsident Nicolás Maduro hat sich die Lage in Venezuela weiter verschlechtert. Nun sieht sich das Land auch noch mit Militärschlägen der USA konfrontiert. Bild: Matias Delacroix/AP/dpa
Esteban Marcano aus Venezuela macht eine Ausbildung zum Elektrodenschweißer und will Baseball-Entwicklungshilfe für Sachsen leisten.
Esteban Marcano aus Venezuela macht eine Ausbildung zum Elektrodenschweißer und will Baseball-Entwicklungshilfe für Sachsen leisten. Bild: Hildegard Willer
Sachsen
Exodus aus der Karibik: Wie Menschen aus Venezuela in Sachsen ein neues Leben suchen
Von Hildegard Willer und Carolin Wilms
In Sachsen sind Venezolaner inzwischen die größte Gruppe von Asylbewerbern. Manche erleben hier erstmal einen Kulturschock - wie die 35-jährige Euridet Gonzalez. Über das Ankommen in einem neuen Leben.

Den ersten Kulturschock im neuen Zuhause Sachsen erlebt Euridet Gonzalez in einem Dresdner Asylbewerberheim. Essen, Sprache, Gerüche, die Sitten der Nachbarn aus dem Irak, Afghanistan oder Syrien. Alles fremd. In ihrer Heimat Venezuela hatte die 35-Jährige zuvor noch nie eine Muslima oder einen Araber getroffen. Mit Sohn und Tochter war sie am...
