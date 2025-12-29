Exodus aus der Karibik: Wie Menschen aus Venezuela in Sachsen ein neues Leben suchen

Sachsen
In Sachsen sind Venezolaner inzwischen die größte Gruppe von Asylbewerbern. Manche erleben hier erstmal einen Kulturschock - wie die 35-jährige Euridet Gonzalez. Über das Ankommen in einem neuen Leben.
Den ersten Kulturschock im neuen Zuhause Sachsen erlebt Euridet Gonzalez in einem Dresdner Asylbewerberheim. Essen, Sprache, Gerüche, die Sitten der Nachbarn aus dem Irak, Afghanistan oder Syrien. Alles fremd. In ihrer Heimat Venezuela hatte die 35-Jährige zuvor noch nie eine Muslima oder einen Araber getroffen. Mit Sohn und Tochter war sie am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.