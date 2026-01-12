„Zurückgehen, das wäre für uns ein großes Risiko“: So reagieren Venezolaner im Vogtland auf den Sturz von Präsident Maduro

Plauen
Weil sie nicht in einer Diktatur leben wollte, ist José Bejaranos Familie nach Deutschland geflohen und lebt inzwischen im Vogtland. Trotz der jüngsten Ereignisse in seinem Heimatland: An bleibende Veränderungen glaubt er nicht.
Wer möchte nicht in Frieden und Freiheit leben? In einer Demokratie? Für den Venezolaner José Bejarano und seiner Familie war das nicht vergönnt. Vor sechs Jahren flüchteten der 48-Jährige, seine Frau Darisbel und die Kinder Sofia und Alejandro vor der Herrschaft von Präsident Nicolás Maduro. Dessen Regierungsstil schätzt José als...
