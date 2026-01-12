MENÜ
  • „Zurückgehen, das wäre für uns ein großes Risiko“: So reagieren Venezolaner im Vogtland auf den Sturz von Präsident Maduro

Familie Bejarano stammt aus Venezuela: Sohn Alejandro (links), Mutter Darisbel, Vater José und Tochter Sofia.
Familie Bejarano stammt aus Venezuela: Sohn Alejandro (links), Mutter Darisbel, Vater José und Tochter Sofia. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Sie ist - neben Edmundo Gonzàlez - die Hoffnungsträgerin von Familie Bejarano: die Oppositionelle und seit dem Vorjahr Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado. Auch sie befindet sich derzeit im Exil.
Sie ist - neben Edmundo Gonzàlez - die Hoffnungsträgerin von Familie Bejarano: die Oppositionelle und seit dem Vorjahr Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado. Auch sie befindet sich derzeit im Exil. Bild: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa
Jose Bello Mitte 2025 in Plauen. Heute lebt er in München.
Jose Bello Mitte 2025 in Plauen. Heute lebt er in München. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
„Zurückgehen, das wäre für uns ein großes Risiko“: So reagieren Venezolaner im Vogtland auf den Sturz von Präsident Maduro
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil sie nicht in einer Diktatur leben wollte, ist José Bejaranos Familie nach Deutschland geflohen und lebt inzwischen im Vogtland. Trotz der jüngsten Ereignisse in seinem Heimatland: An bleibende Veränderungen glaubt er nicht.

Wer möchte nicht in Frieden und Freiheit leben? In einer Demokratie? Für den Venezolaner José Bejarano und seiner Familie war das nicht vergönnt. Vor sechs Jahren flüchteten der 48-Jährige, seine Frau Darisbel und die Kinder Sofia und Alejandro vor der Herrschaft von Präsident Nicolás Maduro. Dessen Regierungsstil schätzt José als...
