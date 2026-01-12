Wie große Weltpolitik bis ins Vogtland wirkt: Was sagt ein Venezolaner zur aktuellen Situation?

Reichenbach
José Gamez Ramirez kam aus Venezuela nach Deutschland, um sich einen neuen Lebensmittelpunkt aufzubauen. Wie blickt er auf seine Heimat nach der Inhaftierung des Präsidenten durch die USA?
Venezolaner stellen in Sachsen derzeit die größte Gruppe von Asylbewerbern. Mehr als 10.000 von ihnen leben im Freistaat und gehören auch im Vogtland längst zum Stadtbild. Ihre Chancen auf eine Anerkennung als Asylberechtigte gelten dennoch als gering – selbst dann, wenn sie hohe Qualifikationen mitbringen. Die jüngsten politischen...
