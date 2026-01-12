MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Wie große Weltpolitik bis ins Vogtland wirkt: Was sagt ein Venezolaner zur aktuellen Situation?

Frank Lorenz (3.v.l.) beim Thermofin-Special mit Jesus, Fernanda und José. Jesus ist Bauingenieur und lebt in Dresden, Fernanda kennt José seit Kindertagen. Sie macht eine Umschulung.
Frank Lorenz (3.v.l.) beim Thermofin-Special mit Jesus, Fernanda und José. Jesus ist Bauingenieur und lebt in Dresden, Fernanda kennt José seit Kindertagen. Sie macht eine Umschulung. Bild: JB Steps
José mit seiner Mama Rosa Ramirez in seiner früheren Heimat Guarico (Nordvenezuela).
José mit seiner Mama Rosa Ramirez in seiner früheren Heimat Guarico (Nordvenezuela). Bild: Privat
In Sachsen ist José gern auf Entdeckungstour, wie hier im Elbsandsteingebirge.
In Sachsen ist José gern auf Entdeckungstour, wie hier im Elbsandsteingebirge. Bild: JB Steps
Frank Lorenz (3.v.l.) beim Thermofin-Special mit Jesus, Fernanda und José. Jesus ist Bauingenieur und lebt in Dresden, Fernanda kennt José seit Kindertagen. Sie macht eine Umschulung.
Frank Lorenz (3.v.l.) beim Thermofin-Special mit Jesus, Fernanda und José. Jesus ist Bauingenieur und lebt in Dresden, Fernanda kennt José seit Kindertagen. Sie macht eine Umschulung. Bild: JB Steps
José mit seiner Mama Rosa Ramirez in seiner früheren Heimat Guarico (Nordvenezuela).
José mit seiner Mama Rosa Ramirez in seiner früheren Heimat Guarico (Nordvenezuela). Bild: Privat
In Sachsen ist José gern auf Entdeckungstour, wie hier im Elbsandsteingebirge.
In Sachsen ist José gern auf Entdeckungstour, wie hier im Elbsandsteingebirge. Bild: JB Steps
Reichenbach
Wie große Weltpolitik bis ins Vogtland wirkt: Was sagt ein Venezolaner zur aktuellen Situation?
Von Petra Steps
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

José Gamez Ramirez kam aus Venezuela nach Deutschland, um sich einen neuen Lebensmittelpunkt aufzubauen. Wie blickt er auf seine Heimat nach der Inhaftierung des Präsidenten durch die USA?

Venezolaner stellen in Sachsen derzeit die größte Gruppe von Asylbewerbern. Mehr als 10.000 von ihnen leben im Freistaat und gehören auch im Vogtland längst zum Stadtbild. Ihre Chancen auf eine Anerkennung als Asylberechtigte gelten dennoch als gering – selbst dann, wenn sie hohe Qualifikationen mitbringen. Die jüngsten politischen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
4 min.
„Wir feiern, dass Maduro weg ist“: Was ein Exil-Arzt aus Venezuela nach dem Sturz durch die USA dennoch befürchtet
Otman Quintero (36) beim Lernen für die Fachsprachenprüfung. Er möchte in Mittelsachsen, wo er mit seiner Familie eine neue Heimat gefunden hat, Hausarzt werden.
Als Student in der Opposition in Venezuela verfolgt, in Deutschland fast abgeschoben: Otman Quintero hofft auf ein freies Venezuela und darauf, in Mittelsachsen Hausarzt zu werden. Was hält ihn hier?
Manuel Niemann
11.01.2026
4 min.
Sorgen um die Zukunft: Wie ein anderer Kult dem Augustusburger Wintertreffen helfen könnte
Mit ihren Pelzmützen waren Wilfried Müller, Roland Kahl und Mario Kister (von links) für das winterliche Wetter bestens gerüstet.
Badezuber und andere verrückte Utensilien gehören der Vergangenheit an. Was bleibt, sind die Stammgäste dieses traditionsreichen Events, die sich über die überschaubare Resonanz ihre Gedanken machen.
Andreas Bauer
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
29.12.2025
8 min.
Exodus aus der Karibik: Wie Menschen aus Venezuela in Sachsen ein neues Leben suchen
Euredit Gonzales sucht eine Zukunft für sich und ihre Kinder in Sachsen.
In Sachsen sind Venezolaner inzwischen die größte Gruppe von Asylbewerbern. Manche erleben hier erstmal einen Kulturschock - wie die 35-jährige Euridet Gonzalez. Über das Ankommen in einem neuen Leben.
Hildegard Willer und Carolin Wilms
12.01.2026
5 min.
Chili gegen Schmerzen: Sachsens Mediziner setzen neue Methode ein
Das kennen viele: Eine Migräneattacke, gegen die nichts hilft. Mit einem neuen Therapieansatz kämpfen Mediziner an der Uniklinik Leipzig jetzt aber gegen derartige Schmerzen an.
Neue Hoffnung für Millionen Patienten: An den Kliniken in Leipzig und Chemnitz testen Mediziner in der Therapie einen neuen Wirkstoff gegen Schmerzen. Wie er wirkt, für wen sich die Behandlung eignet und was Patienten dabei erwartet.
Jürgen Becker
12.01.2026
4 min.
Teures Vergnügen: Was die Herrchen von Polizeihunden bezahlt bekommen - und was nicht
Einer von fünf: Die Chemnitzer Polizei hat zum Jahresende belgische Mailinois-Schäferhunde in Pension geschickt. Ihren Chef behalten sie aber trotzdem. Foto: PD Chemnitz
Rechnungshof und Gewerkschaft kritisieren, dass Polizisten zu wenig finanziellen Ausgleich bekommen - obwohl sie die Tiere oft bis zum Tod auch privat versorgen müssen.
Tobias Wolf
Mehr Artikel