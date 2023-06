Hausarztsuche in Mittelsachsen: Ein Selbsttest

Schnelle Essen- und Medikamentenübergabe in einem Leipziger Treppenhaus: Nachdem bisher alle in meiner näheren Familie um Corona herumgekommen waren, hatte es kürzlich meine Schwester dann doch erwischt. Und ziemlich heftig, so wie sie in der Tür stand. Ich wohne jetzt seit etwa einem Jahr in Mittweida, in das ich wegen meiner Arbeit als...