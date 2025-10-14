Herbst an der Talsperre Kriebstein: Historische Personenfähre und Halloweenrundfahren

Leinen los: Mit der MF „Mittweida“ ist der goldene Herbst kurz vor Saisonschluss an Talsperre Kriebstein zu erleben.

Der Herbst an der Talsperre Kriebstein: Am 18. und 19. Oktober lädt die historische Motorfähre MF „Mittweida“ zu kurzen Rundfahrten ein. Mindestens stündlich zwischen 10 und 16.30 Uhr geht es dann von Kriebstein über Erlebach und Lochmühle zurück – Fahrzeit rund 20 Minuten, Preis 4 Euro (ermäßigt 2). Das 1912 gebaute Schiff ist 16,3...