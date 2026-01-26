MENÜ
Yuliia Kravchenko und Thomas Kretschmann vom Verein Communitas.
Yuliia Kravchenko und Thomas Kretschmann vom Verein Communitas. Bild: M. Niemann/Archiv
Mittweida
Hilfstransport aus Hainichen: Spenden für frierende Menschen in der Ukraine
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Verein Communitas organisiert erneut einen Hilfstransport in die Ukraine. Am 28. Januar ist Abfahrt. Schlafsäcke und Decken werden noch gesucht.

Der Verein Communitas in Hainichen organisiert den 38. Hilfstransport in die Ukraine. Am Mittwoch, 28. Januar, soll der nächste Transport mit Hilfsgütern starten, wurde vom Verein mitgeteilt. Der bevorstehende Transport enthält rund 90 Kubikmeter Spenden, darunter Betten, Kleidung, Spielzeug und Rollstühle. Besonders gesucht werden noch...
