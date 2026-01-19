Hoffnung und „verspätete Weihnachten“: Wie eine junge Ukrainerin Spenden aus Hainichen nach Kiew bringt

„Was für uns in Deutschland im Moment unvorstellbar ist“, sagt Thomas Kretschmann: Die Ukrainerin Yuliia Kravchenko (32) setzt sich hinters Steuer und fährt in die Ukraine. Bild: Manuel Niemann

Yuliia Kravchenko (32) stammt Mykolajiw in der Ukraine. Sie flüchtete zunächst in die Region Zwickau und lebt mit ihrem Mann inzwischen in Melle in Niedersachsen. Bild: Manuel Niemann

Um die 800 Kilo Ladung hatte der Transport. An Bord waren über 20 Feldbetten für die Kinder im Heim, aber auch für Soldaten, die an der Front unter Tarnnetzen oder im Bunker ausharren. Bild: Manuel Niemann

Von Hainichen über zwei Grenzen und Lwiw nach Kiew: Zwei Tage dauerte die Fahrt in die ukrainische Hauptstadt. Bild: Tilo Steiner

Yuliia Kravchenko am Freitagmittag, als sie auf dem Firmengelände startete. Bild: Manuel Niemann