Hoffnung und „verspätete Weihnachten“: Wie eine junge Ukrainerin Spenden aus Hainichen nach Kiew bringt

Mittweida
Der Verein Communitas aus Hainichen schickt erstmals ein Einsatzfahrzeug in die Ukraine. Warum eine Frau fährt, welche Hilfe ankommt – und was ein ausgedientes Wahlkampfmobil damit zu tun hat.
Yuliia Kravchenko zieht die Jacke fester. Warm und bequem gekleidet steht die 32‑Jährige auf dem Hof von Naturbrennstoffe Kretschmann in Hainichen vor dem weiß‑rot lackierten Krankentransporter, der früher dem CDU‑Landtagsabgeordneten Peter Wilhelm Patt als Wahlkampfmobil gedient hat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.