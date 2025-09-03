Historisches Gebäude wird zu Wohlfühloase: Altes Amtsgericht Hainichen wird neue Heimat für Physiotherapiepraxis

Die DRK-Physiotherapiepraxis ist ins Alte Amtsgericht gezogen. Patienten erwartet eine moderne Wohlfühlpraxis im historischen Gewand – und die Stadt gewinnt ein Stück lebendige Geschichte zurück.

Die DRK-Physiotherapiepraxis in Hainichen ist ab sofort im früheren Alten Gericht in der Gerichtsstraße 23 zu finden. Am Mittwoch erfolgte die Schlüsselübergabe mit Vorstand und Oberbürgermeister. Bis 2012 beherbergte das 1878 erbaute Gebäude noch das Amtsgericht Hainichen.