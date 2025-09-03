Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Historisches Gebäude wird zu Wohlfühloase: Altes Amtsgericht Hainichen wird neue Heimat für Physiotherapiepraxis

Anke Hagenhoff (3.v.l.) freut sich mit ihrem Team über die neue Praxis im Alten Gericht.
Anke Hagenhoff (3.v.l.) freut sich mit ihrem Team über die neue Praxis im Alten Gericht. Bild: Manuel Niemann
Anke Hagenhoff (3.v.l.) freut sich mit ihrem Team über die neue Praxis im Alten Gericht.
Anke Hagenhoff (3.v.l.) freut sich mit ihrem Team über die neue Praxis im Alten Gericht. Bild: Manuel Niemann
 8 Bilder
Mittweida
Historisches Gebäude wird zu Wohlfühloase: Altes Amtsgericht Hainichen wird neue Heimat für Physiotherapiepraxis
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die DRK-Physiotherapiepraxis ist ins Alte Amtsgericht gezogen. Patienten erwartet eine moderne Wohlfühlpraxis im historischen Gewand – und die Stadt gewinnt ein Stück lebendige Geschichte zurück.

Die DRK-Physiotherapiepraxis in Hainichen ist ab sofort im früheren Alten Gericht in der Gerichtsstraße 23 zu finden. Am Mittwoch erfolgte die Schlüsselübergabe mit Vorstand und Oberbürgermeister. Bis 2012 beherbergte das 1878 erbaute Gebäude noch das Amtsgericht Hainichen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
25.08.2025
5 min.
Vom Garagenstart zum Marktführer: Warum im Spezialtiefbau fast nichts ohne Maschinen aus Hainichen geht
Auf Stippvisite in Hainichen: Geschäftsführer Torsten Hoffmann (M.) präsentierte die Firma und deren Erfolgsgeschichte dem EU-Abgeordnetem Matthias Ecke (r.), als dieser kürzlich bei Dieter Greysinger (r.) zu Gast war.
Vom Bungalow zum Branchenprimus: Die Maschinen von Bohrwerkzeuge Hoffmann prägen nicht nur Baustellen im Osten. Bald feiert das Unternehmen 30-jähriges Bestehen - und will in Hainichen weiter wachsen.
Manuel Niemann
02.09.2025
3 min.
Neues Gewerbegebiet in Hainichen: Der Vorentwurf steht
Blick auf die Fläche, auf der ein Gewerbepark neben dem Hagebaumarkt entstehen soll.
Keine Biogasanlage, keine Logistik - dafür neue Firmen und Arbeitsplätze für Hainichen: Der Stadtrat entscheidet am Mittwoch über die Zukunft von „Technologie- und Gewerbepark Areal 4“.
Manuel Niemann
08:46 Uhr
2 min.
Penny köpft die Ananas: Das ist der Grund
Künftig kopflos: Die Ananas-Früchte bei Penny. Doch die entfernte Blattkrone kommt nicht einfach in den Müll. Foto: Penny Markt GmbH
In den mehr als 2000 Penny-Filialen in Deutschland sehen die Ananas-Früchte künftig anders aus. Die Blattkrone kommt weg. Warum?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel