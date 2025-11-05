Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Studenten beim traditionellen Wurf der schwarzen Hüte in Mittweida.
Studenten beim traditionellen Wurf der schwarzen Hüte in Mittweida. Bild: Dietmar Thomas/EHL/Archiv
Mittweida
Hochschule und Landkreis: Mittelsachsen setzt auf Innovation
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Seit zehn Jahren kooperiert der Landkreis mit der Hochschule Mittweida. Was ist seit 2014 alles geschaffen worden?

Seit zehn Jahren kooperieren der Landkreis Mittelsachsen und die Hochschule Mittweida miteinander. Die Zusammenarbeit wurde 2014 durch eine Vereinbarung des Kreistags ins Leben gerufen. Seitdem wurden zahlreiche Projekte durchgeführt, ein Sozialmonitoring etabliert und verschiedene Beteiligungsformate umgesetzt. Diese Maßnahmen sollen...
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:00 Uhr
4 min.
Quizjagd Adlerduell bei Servus TV: Skisprunglegende Manfred Deckert und die irre Nummer mit seinem Telefonjoker
Ex-Adler im Quizduell: Toni Innauer, Andreas Goldberger, Thomas Morgenstern, Moderator Florian Lettner sowie Severin Freund, Gerd Siegmund und Manfred Deckert (von links).
Der deutsch-österreichische Länderkampf bei der Vierschanzentournee fasziniert jedes Jahr die Fans. Nun duellierten sich einstige Weitenjäger in Wien. Ein Vogtländer sorgt für die größten Lacher.
Thomas Prenzel
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
16.10.2025
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
24.10.2025
1 min.
Auf zu neuen Ufern: 625 Absolventen der Hochschule Mittweida feiern ihren Abschluss
Ein Meer aus schwarzen Hüten auf dem Technikumplatz: Die Hochschule Mittweida entlässt auch dieses Jahr weitere Absolventen feierlich aus dem Studium.
Alisa Marcinkowski
Mehr Artikel