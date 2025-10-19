„Ich bin Künstler und Handwerker“: Jan Lange aus Hainichen begeistert mit traditionellem Lederhandwerk

Jan Lange und seine Tasche sind seit 20 Jahren unzertrennlich. Seine handgefertigte Kreation aus Rindsleder trotzt der Zeit. Doch was steckt hinter der beeindruckenden Langlebigkeit?

Jan Lange hat seit 20 Jahren eine treue Begleiterin. Er hat sie privat dabei und nimmt sie auch mit, wenn er beruflich unterwegs ist. Die Rede ist von einer Tasche. Dass diese seit zwei Jahrzehnten hält, ist Lange selbst geschuldet. Er hat sie einst selbst hergestellt. Sie ist aus pflanzlich gegerbtem Rindsleder gefertigt und mit der Sattlernaht...