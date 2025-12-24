„Ich dachte, sie ist nicht mehr am Leben“ – Zwei junge Hoteliers starten in Frankenberg nach einem schweren Unfall neu

Bei der Verlobungsreise in die Karibik erlitten sie nach dem Frontalzusammenstoß ihres Leihwagens so schwere Verletzungen, dass sie monatelang ausfielen. 2026 starten sie mit dem Hotel neu durch.

Wechsel im Hotel am Dammplatz in Frankenberg: Tobias Gawlowitz und Anna Wolnik übernehmen zum 31. Dezember die Betriebsgesellschaft des Hotels von Gerhard Blum. „Wir führen das Unternehmen nun jeweils zu 50 Prozent gemeinsam", sagen sie. Ein Immobilienfonds verpachtet das Hotel an die Betriebsgesellschaft.