MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • „Ich dachte, sie ist nicht mehr am Leben“ – Zwei junge Hoteliers starten in Frankenberg nach einem schweren Unfall neu

Anna Wolnik und Tobias Gawlowitz mit ihrem Hund Taco vor dem Akzent-Hotel in Frankenberg.
Anna Wolnik und Tobias Gawlowitz mit ihrem Hund Taco vor dem Akzent-Hotel in Frankenberg. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Anna Wolnik am Hotelempfang.
Anna Wolnik am Hotelempfang. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Paar im Krankenhaus in der Karibik.
Das Paar im Krankenhaus in der Karibik. Bild: Tobias Gawlowitz
Das Auto war nach dem Unfall nur noch Schrott.
Das Auto war nach dem Unfall nur noch Schrott. Bild: Tobias Gawlowitz
Treuer Begleiter: Therapiehund Taco hat seinen eigenen Auftritt bei Instagram.
Treuer Begleiter: Therapiehund Taco hat seinen eigenen Auftritt bei Instagram. Bild: Anna Wolnik
Tobias Gawlowitz öffnet die Tür zu einem der circa 60 Zimmer im Frankenberger Hotel.
Tobias Gawlowitz öffnet die Tür zu einem der circa 60 Zimmer im Frankenberger Hotel. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Sauna in Frankenberg öffnet künftig auch für Nicht-Hotelgäste.
Die Sauna in Frankenberg öffnet künftig auch für Nicht-Hotelgäste. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Anna Wolnik und Tobias Gawlowitz mit ihrem Hund Taco vor dem Akzent-Hotel in Frankenberg.
Anna Wolnik und Tobias Gawlowitz mit ihrem Hund Taco vor dem Akzent-Hotel in Frankenberg. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Anna Wolnik am Hotelempfang.
Anna Wolnik am Hotelempfang. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das Paar im Krankenhaus in der Karibik.
Das Paar im Krankenhaus in der Karibik. Bild: Tobias Gawlowitz
Das Auto war nach dem Unfall nur noch Schrott.
Das Auto war nach dem Unfall nur noch Schrott. Bild: Tobias Gawlowitz
Treuer Begleiter: Therapiehund Taco hat seinen eigenen Auftritt bei Instagram.
Treuer Begleiter: Therapiehund Taco hat seinen eigenen Auftritt bei Instagram. Bild: Anna Wolnik
Tobias Gawlowitz öffnet die Tür zu einem der circa 60 Zimmer im Frankenberger Hotel.
Tobias Gawlowitz öffnet die Tür zu einem der circa 60 Zimmer im Frankenberger Hotel. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Sauna in Frankenberg öffnet künftig auch für Nicht-Hotelgäste.
Die Sauna in Frankenberg öffnet künftig auch für Nicht-Hotelgäste. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
„Ich dachte, sie ist nicht mehr am Leben“ – Zwei junge Hoteliers starten in Frankenberg nach einem schweren Unfall neu
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Verlobungsreise in die Karibik erlitten sie nach dem Frontalzusammenstoß ihres Leihwagens so schwere Verletzungen, dass sie monatelang ausfielen. 2026 starten sie mit dem Hotel neu durch.

Wechsel im Hotel am Dammplatz in Frankenberg: Tobias Gawlowitz und Anna Wolnik übernehmen zum 31. Dezember die Betriebsgesellschaft des Hotels von Gerhard Blum. „Wir führen das Unternehmen nun jeweils zu 50 Prozent gemeinsam“, sagen sie. Ein Immobilienfonds verpachtet das Hotel an die Betriebsgesellschaft.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
20.12.2025
3 min.
Frankenberg: Großer Zuspruch für die kleine Bahn bei Teppich-Witzschel
Wilfried Neumann vor seiner Modellbahnwelt.
Die Modelbahnfreunde verabschieden sich mit einem positiven Fazit ins neue Jahr. In ihrem neuen Refugium konnten sie schon über 600 Besucher begrüßen. Für 2026 haben sie große Pläne.
Ingolf Rosendahl
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
22.11.2025
4 min.
Fahrt frei für die Erlebniswelten Modellbahnzentrum Frankenberg
 6 Bilder
Die Modellbahnfreunde Thomas Bittner, Wilfried Neumann, Andreas Kahl und Mario Dehs (v.l.).
Großer Bahnhof für kleine Loks: Bürgermeister Oliver Gerstner und Torsten Beyer, Eigentümer der Ex-Manufaktur Teppich-Witzschel, waren dabei, als in dem Gebäude die neue Attraktion eröffnet wurde.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel