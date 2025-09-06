Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Rossauer Wald steht die Holzernte bevor.
Im Rossauer Wald steht die Holzernte bevor. Bild: Symbolbild: Martin Schutt/dpa
Im Rossauer Wald steht die Holzernte bevor.
Im Rossauer Wald steht die Holzernte bevor. Bild: Symbolbild: Martin Schutt/dpa
Mittweida
Im Rossauer Wald sollen ab Mitte September Bäume gefällt werden
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Staatsbetrieb Sachsenforst plant Holzeinschlag im gesamten Waldgebiet voraussichtlich bis Ende April 2026. Dafür werden Waldgebiete und Wege gesperrt.

Rossau.

Für die Zeit von Mitte September bis circa Ende April 2026 plant der Staatsbetrieb Sachsenforst Holzeinschlag, der sich verteilt über den gesamten Rossauer Wald erstreckt. Das hat der Leiter des Forstreviers Rossau, Eric Melde, jetzt angekündigt. Waldbesucher dürfen in dieser Zeit abgesperrte Waldflächen und Wege nicht betreten, denn im Bereich der Holzerntemaßnahmen bestehe absolute Lebensgefahr, wird gewarnt.

Der Holzeinschlag soll im Bereich von der S 201 bis zum Stellflügel inklusive Witze beginnen. Bei der geplanten Durchforstung von 60 Hektar mittelalter Stiel- und Roteichen- sowie Nadelholzbestände sollen etwa 2800 Festmeter Holz geerntet werden. Ab Januar 2026 sei dann die Holzernte im südwestlichen Bereich zwischen Irbersdorfer Seite und Saukopfflügel vorgesehen. Dort sollen etwa 115 Hektar durchforstet werden und circa 5800 Festmeter Holz anfallen. Die Arbeiten würden von Forstunternehmen aus der Region durchgeführt, die die Stämme zu Säge- und Industrieholz aufarbeiten, welches der heimischen Holzindustrie zur Verfügung gestellt wird.

Im Bereich der Waldparkplätze am Heidelbeerweg/Wasserskianlage sowie Irbersdorf könne es zu Einschränkungen kommen, da diese zur Holzlagerung nötig sein können. Entstehende Schäden an Waldwegen würden nach Abschluss aller Maßnahmen bei geeigneter Witterung beseitigt. (mib)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.08.2025
1 min.
Achtung Waldbesucher: Nächste Woche beginnt Holzeinschlag im Gebiet Flöhaer Struth
Nächste Woche soll der Holzeinschlag im Gebiet Flöhaer Struth (hier ein Archivfoto) beginnen.
Die Arbeiten sollen laut Sachsenforst bis Ende März 2026 dauern. Waldwege dürfen dann nicht mehr betreten werden.
FP
08:20 Uhr
1 min.
Chemnitz: Lohse-Uhlig-Steig für zwei Wochen gesperrt
Der Lohse-Uhlig-Steig führt um Kleinolbersdorf und Altenhain.
Wegen Baumfällungen ist der beliebte Wanderweg ab Montag gesperrt. Doch es gibt eine Ausweichroute.
Erik Anke
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
Mehr Artikel