Im Rossauer Wald sollen ab Mitte September Bäume gefällt werden

Der Staatsbetrieb Sachsenforst plant Holzeinschlag im gesamten Waldgebiet voraussichtlich bis Ende April 2026. Dafür werden Waldgebiete und Wege gesperrt.

Rossau. Für die Zeit von Mitte September bis circa Ende April 2026 plant der Staatsbetrieb Sachsenforst Holzeinschlag, der sich verteilt über den gesamten Rossauer Wald erstreckt. Das hat der Leiter des Forstreviers Rossau, Eric Melde, jetzt angekündigt. Waldbesucher dürfen in dieser Zeit abgesperrte Waldflächen und Wege nicht betreten, denn im Bereich der Holzerntemaßnahmen bestehe absolute Lebensgefahr, wird gewarnt.

Der Holzeinschlag soll im Bereich von der S 201 bis zum Stellflügel inklusive Witze beginnen. Bei der geplanten Durchforstung von 60 Hektar mittelalter Stiel- und Roteichen- sowie Nadelholzbestände sollen etwa 2800 Festmeter Holz geerntet werden. Ab Januar 2026 sei dann die Holzernte im südwestlichen Bereich zwischen Irbersdorfer Seite und Saukopfflügel vorgesehen. Dort sollen etwa 115 Hektar durchforstet werden und circa 5800 Festmeter Holz anfallen. Die Arbeiten würden von Forstunternehmen aus der Region durchgeführt, die die Stämme zu Säge- und Industrieholz aufarbeiten, welches der heimischen Holzindustrie zur Verfügung gestellt wird.

Im Bereich der Waldparkplätze am Heidelbeerweg/Wasserskianlage sowie Irbersdorf könne es zu Einschränkungen kommen, da diese zur Holzlagerung nötig sein können. Entstehende Schäden an Waldwegen würden nach Abschluss aller Maßnahmen bei geeigneter Witterung beseitigt. (mib)